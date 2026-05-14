Что нужно знать о получении лицензии на медицинскую деятельность

Роль Министерства здравоохранения в процессе лицензирования осуществляется по трем основным направлениям. Так, оно содействует обеспечению населения качественными медицинскими услугами со стороны субъектов предпринимательства, занимающихся частной медицинской деятельностью, контролирует текущую деятельность юридических и физических лиц в этой сфере, а также косвенно поддерживает экономическое развитие страны».
Об этом в эфире Sağlam səhər на Sağlam radio (93 FM) сообщила главный специалист отдела медицинского контроля Аналитического экспертного центра Минздрава Хаяля Алиева.
По ее словам, Аналитический экспертный центр Министерства здравоохранения до получения лицензии проводит разъяснительную работу с субъектами предпринимательства, чтобы они могли организовать внутренние процессы в соответствии с требованиями без дополнительных затрат. В результате создаются условия для оказания населению качественной медицинской помощи: «При подаче заявления на лицензию предприниматель уже получает положительное заключение без дополнительных финансовых затрат. На основании этого положительного заключения Министерства здравоохранения лицензия с соответствующим регистрационным номером выдается Министерством экономики. Второе направление деятельности Минздрава — контроль за текущей деятельностью лицензированных медицинских учреждений, привлечение их к ответственности и проведение разъяснительной работы по устранению выявленных нарушений. В противном случае применяются строгие меры контроля, включая ограничение лицензии».
Эксперт отметила, что в плане экономического развития поддержка каждого субъекта предпринимательства способствует росту благосостояния страны и обеспечивает населению выбор медицинских услуг не только в государственном, но и в частном секторе.
Лицензия выдается субъектам предпринимательства, занимающимся частной медицинской деятельностью, заявила Хаяля Алиева. По ее словам, если лицо хочет заниматься частной медицинской деятельностью без создания юридического лица (ООО, ЗАО и т.д.), оно должно быть врачом: «То есть необходимо получить лицензию как субъект предпринимательства и иметь сертификат врача. Будучи индивидуальным предпринимателем, он платит налоги и обязан соблюдать санитарно-гигиенические и эпидемиологические требования. Что касается сертификата, врачи каждые пять лет проходят обучение для подтверждения своих знаний и навыков. Без сертификата практическая медицинская деятельность, как и предпринимательская деятельность без лицензии, недопустимы».
Если частное медицинское учреждение создано как юридическое лицо (ООО, ЗАО и т.д.), то врачи, работающие в нем, не несут ответственности за лицензию, сообщила Хаяля Алиева. По ее словам, ответственность полностью лежит на субъекте предпринимательства: «Руководство должно предупреждать сотрудников о недопустимости деятельности вне рамок лицензии, так как это может привести к штрафам или более строгим мерам. Если сотрудники не были проинформированы, ответственность регулируется условиями трудового договора».
Хаяля Алиева также добавила: «Согласно законодательству, прямая ответственность за лицензию лежит на субъекте предпринимательства. Иногда учреждения, не имея лицензии, сдают помещения в аренду другим лицам. В таких случаях, поскольку отсутствует трудовой договор, обе стороны считаются предпринимателями и несут ответственность. Врач несет ответственность за лицензию только в случае индивидуальной практики. Если он одновременно является врачом и предпринимателем, он полностью отвечает за соблюдение требований. Работники, нанятые по трудовому договору, не несут прямой ответственности за лицензию».