Что нужно знать о получении лицензии на медицинскую деятельность

По ее словам, Аналитический экспертный центр Министерства здравоохранения до получения лицензии проводит разъяснительную работу с субъектами предпринимательства, чтобы они могли организовать внутренние процессы в соответствии с требованиями без дополнительных затрат. В результате создаются условия для оказания населению качественной медицинской помощи: «При подаче заявления на лицензию предприниматель уже получает положительное заключение без дополнительных финансовых затрат. На основании этого положительного заключения Министерства здравоохранения лицензия с соответствующим регистрационным номером выдается Министерством экономики. Второе направление деятельности Минздрава — контроль за текущей деятельностью лицензированных медицинских учреждений, привлечение их к ответственности и проведение разъяснительной работы по устранению выявленных нарушений. В противном случае применяются строгие меры контроля, включая ограничение лицензии».

Роль Министерства здравоохранения в процессе лицензирования осуществляется по трем основным направлениям. Так, оно содействует обеспечению населения качественными медицинскими услугами со стороны субъектов предпринимательства, занимающихся частной медицинской деятельностью, контролирует текущую деятельность юридических и физических лиц в этой сфере, а также косвенно поддерживает экономическое развитие страны».

Эксперт отметила, что в плане экономического развития поддержка каждого субъекта предпринимательства способствует росту благосостояния страны и обеспечивает населению выбор медицинских услуг не только в государственном, но и в частном секторе.

Лицензия выдается субъектам предпринимательства, занимающимся частной медицинской деятельностью, заявила Хаяля Алиева. По ее словам, если лицо хочет заниматься частной медицинской деятельностью без создания юридического лица (ООО, ЗАО и т.д.), оно должно быть врачом: «То есть необходимо получить лицензию как субъект предпринимательства и иметь сертификат врача. Будучи индивидуальным предпринимателем, он платит налоги и обязан соблюдать санитарно-гигиенические и эпидемиологические требования. Что касается сертификата, врачи каждые пять лет проходят обучение для подтверждения своих знаний и навыков. Без сертификата практическая медицинская деятельность, как и предпринимательская деятельность без лицензии, недопустимы».

Если частное медицинское учреждение создано как юридическое лицо (ООО, ЗАО и т.д.), то врачи, работающие в нем, не несут ответственности за лицензию, сообщила Хаяля Алиева. По ее словам, ответственность полностью лежит на субъекте предпринимательства: «Руководство должно предупреждать сотрудников о недопустимости деятельности вне рамок лицензии, так как это может привести к штрафам или более строгим мерам. Если сотрудники не были проинформированы, ответственность регулируется условиями трудового договора».

Хаяля Алиева также добавила: «Согласно законодательству, прямая ответственность за лицензию лежит на субъекте предпринимательства. Иногда учреждения, не имея лицензии, сдают помещения в аренду другим лицам. В таких случаях, поскольку отсутствует трудовой договор, обе стороны считаются предпринимателями и несут ответственность. Врач несет ответственность за лицензию только в случае индивидуальной практики. Если он одновременно является врачом и предпринимателем, он полностью отвечает за соблюдение требований. Работники, нанятые по трудовому договору, не несут прямой ответственности за лицензию».