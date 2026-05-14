USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США и Китай решили судьбу Ормуза
Новость дня
США и Китай решили судьбу Ормуза

Для Саркози требуют семь лет по «ливийскому делу»

10:37 108

Апелляционный суд Парижа провел заседание по делу экс-президента Франции Николя Саркози о финансировании Ливией его предвыборной кампании 2007 года.

По сообщению французских СМИ, это на два года больше, чем Саркози получил в Уголовном суде Парижа в сентябре 2025 года, но столько же, сколько сама прокуратура запрашивала в первой инстанции. Прокурор также запросил для Саркози 300 тысяч евро штрафа и лишения избирательных прав на 5 лет.

Бывший глава государства не стал комментировать требования прокуратуры, которая зачитывала свое обвинительное заключение в последние три дня. От лица Саркози перед прессой выступили два из нескольких его адвокатов, заявив, что он «абсолютно невиновен» и пообещав, что они «докажут» это в «ближайшие 15 дней».

Прокуратура считает, что Николя Саркози при участии своих приближенных и разного рода политико-финансовых аферистов со стороны заключил «коррупционный пакт» с ливийским лидером Муаммаром Каддафи, который предоставил «по меньшей мере» 50 млн евро на избирательную кампанию французского политика. Кампания позволила Саркози в 2007 году стать президентом. Сам экс-глава Французской Республики отрицает все обвинения, называя их политическими.

Саркози, в свою очередь, в обмен на это финансирование должен был содействовать реабилитации режима Каддафи на международной арене и снятию ордера на арест Абдаллы Сенусси — главы ливийской военной разведки и свояка Каддафи.

Гособвинитель Родольф Жюи-Бирманн 13 мая потребовал для остальных девяти обвиняемых по «ливийскому делу» сроков от 10 месяцев условно до 6 лет тюрьмы, штрафов — от 3 тысяч до 4 миллионов евро и других мер наказания, включая запрет на избрание, запрет на занятие определенных должностей и конфискацию имущества.

Крупная атака России на Украину: цель – Киев. Разрушены дома, пожары, жертвы
Крупная атака России на Украину: цель – Киев. Разрушены дома, пожары, жертвы фото; видео
08:24 3386
Почему не удалась попытка Макрона прилететь в Армению через Турцию?
Почему не удалась попытка Макрона прилететь в Армению через Турцию? главная тема; все еще актуально
13 мая 2026, 19:54 4494
Cи пригрозил: Между Китаем и США может быть конфликт
Cи пригрозил: Между Китаем и США может быть конфликт обновлено 10:01
10:01 2110
Будут новые мировые войны, но с ядерным оружием...
Будут новые мировые войны, но с ядерным оружием... эксперт по глобальной безопасности Марк Войджер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
13 мая 2026, 17:43 5071
США и Китай решили судьбу Ормуза
США и Китай решили судьбу Ормуза обновлено 02:05
02:05 11445
Бывший глава Офиса Зеленского отправляется в СИЗО: денег на залог нет
Бывший глава Офиса Зеленского отправляется в СИЗО: денег на залог нет обновлено 10:39
10:39 534
Аракчи: Нетаньяху рассказал все...
Аракчи: Нетаньяху рассказал все... ФОТО; обновлено 01:47
01:47 7391
Трамп оставил Вэнсу секретное письмо на случай своей гибели
Трамп оставил Вэнсу секретное письмо на случай своей гибели
00:52 3761
Сенат США в седьмой раз сказал «нет»
Сенат США в седьмой раз сказал «нет»
00:28 5121
В США новый глава ФРС
В США новый глава ФРС
00:22 3052
Чрезвычайные меры во Франции: 42 дня карантина
Чрезвычайные меры во Франции: 42 дня карантина
13 мая 2026, 23:07 6147

ЭТО ВАЖНО

Крупная атака России на Украину: цель – Киев. Разрушены дома, пожары, жертвы
Крупная атака России на Украину: цель – Киев. Разрушены дома, пожары, жертвы фото; видео
08:24 3386
Почему не удалась попытка Макрона прилететь в Армению через Турцию?
Почему не удалась попытка Макрона прилететь в Армению через Турцию? главная тема; все еще актуально
13 мая 2026, 19:54 4494
Cи пригрозил: Между Китаем и США может быть конфликт
Cи пригрозил: Между Китаем и США может быть конфликт обновлено 10:01
10:01 2110
Будут новые мировые войны, но с ядерным оружием...
Будут новые мировые войны, но с ядерным оружием... эксперт по глобальной безопасности Марк Войджер комментирует для haqqin.az; все еще актуально
13 мая 2026, 17:43 5071
США и Китай решили судьбу Ормуза
США и Китай решили судьбу Ормуза обновлено 02:05
02:05 11445
Бывший глава Офиса Зеленского отправляется в СИЗО: денег на залог нет
Бывший глава Офиса Зеленского отправляется в СИЗО: денег на залог нет обновлено 10:39
10:39 534
Аракчи: Нетаньяху рассказал все...
Аракчи: Нетаньяху рассказал все... ФОТО; обновлено 01:47
01:47 7391
Трамп оставил Вэнсу секретное письмо на случай своей гибели
Трамп оставил Вэнсу секретное письмо на случай своей гибели
00:52 3761
Сенат США в седьмой раз сказал «нет»
Сенат США в седьмой раз сказал «нет»
00:28 5121
В США новый глава ФРС
В США новый глава ФРС
00:22 3052
Чрезвычайные меры во Франции: 42 дня карантина
Чрезвычайные меры во Франции: 42 дня карантина
13 мая 2026, 23:07 6147
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться