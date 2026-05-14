Для Саркози требуют семь лет по «ливийскому делу»

По сообщению французских СМИ, это на два года больше, чем Саркози получил в Уголовном суде Парижа в сентябре 2025 года, но столько же, сколько сама прокуратура запрашивала в первой инстанции. Прокурор также запросил для Саркози 300 тысяч евро штрафа и лишения избирательных прав на 5 лет.

Бывший глава государства не стал комментировать требования прокуратуры, которая зачитывала свое обвинительное заключение в последние три дня. От лица Саркози перед прессой выступили два из нескольких его адвокатов, заявив, что он «абсолютно невиновен» и пообещав, что они «докажут» это в «ближайшие 15 дней».

Прокуратура считает, что Николя Саркози при участии своих приближенных и разного рода политико-финансовых аферистов со стороны заключил «коррупционный пакт» с ливийским лидером Муаммаром Каддафи, который предоставил «по меньшей мере» 50 млн евро на избирательную кампанию французского политика. Кампания позволила Саркози в 2007 году стать президентом. Сам экс-глава Французской Республики отрицает все обвинения, называя их политическими.

Саркози, в свою очередь, в обмен на это финансирование должен был содействовать реабилитации режима Каддафи на международной арене и снятию ордера на арест Абдаллы Сенусси — главы ливийской военной разведки и свояка Каддафи.

Гособвинитель Родольф Жюи-Бирманн 13 мая потребовал для остальных девяти обвиняемых по «ливийскому делу» сроков от 10 месяцев условно до 6 лет тюрьмы, штрафов — от 3 тысяч до 4 миллионов евро и других мер наказания, включая запрет на избрание, запрет на занятие определенных должностей и конфискацию имущества.