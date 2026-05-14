На Кубе массовые протесты

В столице Кубы Гаване 13 мая прошли массовые протесты на фоне отключений электроэнергии из-за американской топливной блокады.
По сообщению Reuters, на улицы вышли сотни кубинцев, которые перекрывали дороги горящими кучами мусора, стучали в кастрюли и скандировали: «Включите свет!» В некоторых случаях электричество возвращали именно в те районы, где проходили протесты, отмечает Reuters. Тогда протестующие аплодировали и расходились.
Журналисты пишут, что в районах протестов находились «значительные силы» полиции, однако они в основном оставались в стороне и не вмешивались. Reuters называет эти протесты крупнейшими с начала энергетического кризиса в Гаване.
Министр энергетики и горной промышленности Кубы Висенте де ла О Леви заявил, что страна полностью исчерпала запасы дизеля и мазута, а энергосистема острова находится в «критическом» состоянии. Высокопоставленный представитель энергетического сектора заявил, что Куба продолжает переговоры об импорте топлива, но рост мировых цен на нефть и транспорт дополнительно осложняет эти усилия.
* * * 10:45
Энергетическая система Кубы находится в критическом состоянии из-за американской блокады, заявил кубинский министр энергетики Висенте де ла О Леви в эфире телепрограммы Mesa Redonda. Об этом сообщает Reuters.
«У нас абсолютно нет мазута и абсолютно нет дизельного топлива. У нас нет запасов», — сказал он. Министр признал, что количество отключений электроэнергии в Гаване резко выросло, а во многих районах столицы свет отсутствует до 22 часов в сутки.
В Гаване произошли самые масштабные за последние десятилетия веерные отключения электроэнергии. В нескольких районах столицы Кубы произошли протесты, звучали лозунги «Включайте свет!» и «Народ, объединившись, никогда не будет побежден!»
Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель написал на странице в Х, что ситуация в энергетической системе Кубы является «особенно напряженной» в последние дни. Причиной он назвал энергетическую блокаду со стороны США. «На сегодняшний день прогнозируется дефицит в размере более 2000 МВт в часы пиковой нагрузки или ночного пика», — заявил Диас-Канель.
В конце января Вашингтон ввел дополнительные пошлины на импорт из стран, прямо или косвенно поставляющих нефть на остров. С тех пор Куба пережила несколько тотальных блэкаутов: на острове производится лишь 40% необходимого топлива — около 30 тыс. барр. нефти в сутки при потребности в 110 тыс.