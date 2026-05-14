На Кубе массовые протесты

В столице Кубы Гаване 13 мая прошли массовые протесты на фоне отключений электроэнергии из-за американской топливной блокады.

По сообщению Reuters, на улицы вышли сотни кубинцев, которые перекрывали дороги горящими кучами мусора, стучали в кастрюли и скандировали: «Включите свет!» В некоторых случаях электричество возвращали именно в те районы, где проходили протесты, отмечает Reuters. Тогда протестующие аплодировали и расходились.

Журналисты пишут, что в районах протестов находились «значительные силы» полиции, однако они в основном оставались в стороне и не вмешивались. Reuters называет эти протесты крупнейшими с начала энергетического кризиса в Гаване.

Министр энергетики и горной промышленности Кубы Висенте де ла О Леви заявил, что страна полностью исчерпала запасы дизеля и мазута, а энергосистема острова находится в «критическом» состоянии. Высокопоставленный представитель энергетического сектора заявил, что Куба продолжает переговоры об импорте топлива, но рост мировых цен на нефть и транспорт дополнительно осложняет эти усилия.