Иран угнал судно у берегов ОАЭ

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о захвате судна, находившегося на стоянке, недалеко от побережья ОАЭ.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 38 морских милях к северо-востоку от Эль-Фуджайры, Объединенные Арабские Эмираты. Офицер по безопасности компании (CSO) сообщил, что судно, находившееся на стоянке, было захвачено посторонними лицами и в настоящее время следует в сторону территориальных вод Ирана. UKMTO продолжает расследование», - говорится в официальном сообщении.