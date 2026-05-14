Турция и Армения порадовали Вашингтон

США приветствуют заявление о снятии ограничений на двустороннюю торговлю между Арменией и Турцией. Об этом говорится в заявлении американского посольства в Ереване.

«Этот шаг демонстрирует приверженность обеих стран к расширению экономических связей и продвижению прочного мира и процветания в регионе Южного Кавказа. Мы высоко ценим продолжающиеся усилия Армении и Турции по укреплению сотрудничества, которое пойдет на пользу всем народам региона», - отметили в дипведомстве США.

Вчера официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели заявил, что Анкара и Ереван завершили подготовку к началу прямой торговли между двумя странами.

По его словам, в рамках мер по нормализации отношений с Арменией, продолжающегося с 2022 года, подготовка к началу прямой торговли между двумя странами завершена по состоянию на 11 мая 2026 года.

Кечели отметил, что продолжаются необходимые технические работы по открытию общей границы с Арменией.