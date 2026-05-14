США внезапно отменили отправку войск

Вооруженные силы США отменили отправку более 4 тыс. солдат в Польшу, сообщили порталу Defense News источники в армии. По их словам, в страну предполагалось перебросить 2-ю бронетанковую бригадную боевую группу 1-й кавалерийской дивизии, а также связанную с ней военную технику.

Представитель американской армии подтвердил отмену развертывания, но не стал уточнять подробности и переадресовал все вопросы в Пентагон. Минобороны США, в свою очередь, не ответило на запрос Defense News.

По данным портала, информация об изменении планов начала распространяться среди военнослужащих утром 11 мая. Солдаты сообщали о решении друзьям и родственникам. При этом во время проходивших 12 мая слушаний по бюджету в Конгрессе ни министр армии Дэн Дрисколл, ни замначальника штаба армии генерал Кристофер Ланив не упомянули об отмене отправки военных в Польшу.

В то же время сенатор Джек Рид заявил, что армия США столкнулась с дефицитом бюджета не менее чем в $2 млрд из-за продолжительных операций, включая развертывание Национальной гвардии в Вашингтоне и участие подразделений в охране границы США. Вместе с тем, согласно отчету представителей армии, с которым ознакомился телеканал ABC News, дефицит бюджета Пентагона гораздо выше и составляет от $4 до 6 млрд.

До этого Минобороны США на фоне разногласий президента Дональда Трампа с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявило о планах вывести примерно 5 тыс. военнослужащих из Германии. В результате численность американских войск в Европе вернется на уровень, который был до начала полномасштабной войны России против Украины.

При этом войска могут быть переброшены в Польшу. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш говорил, что его страна готова принять больше американских солдат. Он подчеркивал, что усиление присутствия США поможет укрепить восточный фланг НАТО и обеспечит защиту Европы. На текущий момент в Польше на ротационной основе находятся более 10 тыс. американских солдат.