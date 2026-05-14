Новые детали войны: как Саудовская Аравия била по иранским прокси в Ираке

Во время военных действий американо-иранского конфликта Саудовская Аравия наносила удары по целям в Ираке, связанным с боевиками, поддерживаемыми Тегераном. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что эти удары являются частью более обширной схемы военных мер королевства в Персидском заливе, которая оставалась скрытой во время войны в Иране. Истребители Саудовской Аравии нанесли удары по целям, связанным с иранскими прокси, вблизи границы королевства с Ираком, сообщили источники издания. По данным источников, удары наносились по объектам, с которых запускались БПЛА и ракеты по Саудовской Аравии и другим странам Залива. Иракские источники также рассказали агентству о как минимум двух ударах по Ираку со стороны Кувейта.