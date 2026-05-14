Спрос на облигации Банка ABB в этот раз в три раза превысил предложение

Общий объем заказов по обоим выпускам составил более 31,8 миллиона манатов. Это более чем в три раза превышает предложенный объем. Этот показатель еще раз подтверждает сильную уверенность инвесторов в облигациях Банка ABB и надежности Банка.

Подписка на облигации Банка ABB, которые создали новую инвестиционную и доходную возможность для граждан, успешно завершена. Выпуски облигаций с номиналом в 5 миллионов манатов сроком на 1 и 2 года встретили высокий интерес инвесторов.

Общий объем заказов по выпуску 1-летних облигаций с доходностью 9% годовых составил 15 973 500 манатов. В подписке на этот выпуск участвовало 136 инвесторов, было подано 154 заявки, из которых 152 были выполнены. В общей сложности удовлетворены заявки 134 инвесторов.

Общий объем заказов по выпуску 2-летних облигаций с доходностью 10% годовых составил 15 859 700 манатов. В подписке на этот выпуск участвовало 146 инвесторов, подано 229 заявок, из которых 219 выполнены. В результате заявки 138 инвесторов успешно удовлетворены.

Облигации номиналом 100 манатов выпущены тиражом по 50 000 штук для каждого выпуска. Эти облигации выпущены в бездокументарной форме с процентными выплатами, не обеспеченные и не гарантированные. Выплаты процентов инвесторам будут осуществляться каждые 90 дней. Процентные доходы от облигаций для физических лиц освобождены от налогов.

Размещение облигаций Банка ABB было осуществлено через массовое предложение – подписку на Бакинской фондовой бирже. Также будет предоставлена возможность торговли облигациями на вторичном рынке.

Облигации Банка ABB предлагают инвесторам стабильный и надежный источник дохода, а также вносят значительный вклад в развитие капитальных рынков в стране.

Вы можете ознакомиться с графиком будущих эмиссий облигаций Банка ABB на этом сайте.

