Пашинян: Кочарян должен сидеть в тюрьме

Правоохранительная система Армении должна привлечь экс-президента Армении Роберта Кочаряна к правовой ответственности, короче говоря, Кочарян «должен сидеть». Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По его словам, пока этого не произойдет, власти не смогут никого убедить, что в Армении есть справедливое правосудие. «Самое большое обвинение в мой адрес, на которое мне очень сложно ответить, заключается в следующем: люди спрашивают, почему Роберт Кочарян находится на свободе», - отметил Пашинян.

Премьер-министр также заявил, что не хочет, чтобы создалось впечатление, чтобы он пришел к власти решать личные вопросы, поэтому данный вопрос должен решаться на институциональном уровне.