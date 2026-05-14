«Новый этап развития рынка ценных бумаг: корпоративные облигации вызвали повышенный интерес среди банков, страховых и инвестиционных компаний»

Дебютные облигации Prior Leasing вызвали высокий спрос со стороны банков, страховых и инвестиционных компаний» ОАО Prior Leasing, один из ведущих участников лизингового сектора Азербайджана, успешно завершило размещение своих дебютных облигаций на Бакинской фондовой бирже (БФБ). Успех этой эмиссии стал ярким индикатором качественного роста локального финансового сектора и растущего доверия профессиональных участников рынка к инструментам корпоративного долга.

Сегодня рынок ценных бумаг Азербайджана вступает в новую фазу своей зрелости. Этот процесс стал возможен благодаря целенаправленной политике государства по стимулированию ненефтяного сектора и созданию благоприятной экосистемы для привлечения инвестиций. Особую роль в этом процессе играет Центральный банк Азербайджанской Республики, чьи инициативы по совершенствованию нормативно-правовой базы, упрощению процедур листинга и обеспечению прозрачности торгов заложили фундамент для высокой ликвидности рынка. Активная деятельность Центрального банка по формированию доверительной среды позволила корпоративным облигациям стать реальной альтернативой традиционным банковским депозитам не только для физических лиц, но и для крупнейших финансовых институтов.

Итоги размещения: институциональный интерес Дебютный выпуск облигаций ОАО Prior Leasing объемом 1 000 000 (один миллион) манатов был полностью размещен в рекордно короткие сроки. В период подписки с 31 марта по 29 апреля 2026 года было подано и на 100% исполнено 56 заявок. Главной особенностью данного размещения стало участие широкого круга профессиональных инвесторов. Наряду с физическими лицами, выпуск вызвал высокий спрос со стороны: Ведущих банков страны , рассматривающих корпоративные облигации как инструмент диверсификации активов;

, рассматривающих корпоративные облигации как инструмент диверсификации активов; Страховых компаний , привлеченных высокой доходностью и надежностью эмитента;

, привлеченных высокой доходностью и надежностью эмитента; Инвестиционных компаний и корпоративных инвесторов, что подтверждает высокий уровень институционального доверия к бизнес-модели Prior Leasing. Основные показатели облигаций: Общий объем: 1 000 000 AZN

1 000 000 AZN Номинальная стоимость: 100 AZN

100 AZN Годовая доходность: 15%

15% Срок обращения: 1 год

1 год График выплат: Ежемесячно (каждые 30 дней) ISIN код: AZ2001019531

AZ2001019531 Андеррайтер: Assist Finance. Инвестиционная компания ОАО. Средства, привлеченные в рамках этой эмиссии, будут направлены на расширение лизингового портфеля, в частности на поддержку аграрного сектора, закупку сельскохозяйственной техники и современных систем орошения. Это напрямую коррелирует со стратегией государства по развитию реального сектора экономики и обеспечению продовольственной безопасности.