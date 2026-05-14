Иранские «боевые комары» против огромного американского флота

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что «полностью уничтожил» иранский флот, оставив от него лишь «маленькие лодки с пулеметами». Однако эти «маленькие лодки», которые некоторые западные аналитики прозвали «москитным флотом» (иногда его также называют «комариным флотом»), умеют кусаться. Как отмечает BBC, на протяжении нескольких месяцев они позволяют Ирану создавать серьезные препятствия для судоходства в Ормузском проливе — одном из важнейших морских путей в мире. По мнению экспертов, таким образом Тегеран пытается нанести ущерб мировой экономике и заставить Вашингтон отказаться от войны. Флот малых скоростных ударных катеров был создан иранским режимом в 1980-е годы во время ирано-иракской войны. Хотя Иран воевал с Ираком, в ходе «танкерной войны» 1980-х годов боевые действия затронули и Персидский залив, вынудив США вмешаться для защиты нефтяных перевозок. Столкновения с ВМС США привели к тому, что регулярный военно-морской флот Ирана понес тяжелые потери. После этого иранский флот малых катеров стал частью военной доктрины, разработанной для противостояния более сильным морским державам.

При этом флот малых катеров — лишь часть более широкой стратегии Ирана, которая также включает в себя применение ракет, беспилотников, мин, береговых пусковых установок и атаки проиранских группировок в соседних странах. Этим флотом управляет влиятельный Корпус стражей исламской революции (КСИР). Данное формирование создано не для традиционных морских боевых действий, а для того, чтобы «преследовать, окружать, дезориентировать противника и нарушать судоходство», — утверждает Саид Голкар, доцент Университета Теннесси в Чаттануге и старший советник некоммерческой организации United Against Nuclear Iran (UANI), выступающей против иранского режима. «КСИР понимает, что не сможет победить США в обычной морской войне», — добавляет он. Вместо этого они стремятся увеличить издержки и риски для компаний, осуществляющих транзитные перевозки через Персидский залив, нанося удары по коммерческим танкерам и делая пролив более опасным для судоходства. По словам экспертов, тактика флота включает обстрелы вблизи торговых судов, установку морских мин и атаки группами катеров, мчащихся на высокой скорости с разных сторон.