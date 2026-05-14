Отчет разведки США о Китае. Пентагон в тревоге

По их словам, анализ разведки показал, как Китай использовал войну США с Ираном с целью максимально увеличить преимущество перед США в военной, экономической, дипломатической и других областях. Собеседники журналистов отметили, что спецслужбы передали отчет на этой неделе председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэну Кейну. Оценка разведки, как пишет WP, вызвала тревогу в Пентагоне по поводу геополитических издержек противостояния США с Ираном.

Китай смог воспользоваться военной кампанией США против Ирана для укрепления своих позиций в мире. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, ознакомившихся с секретным докладом разведки.

Издание напоминает, что оценка ситуации появилась в «очень щепетильный» момент, когда президент США Дональд Трамп совершает визит в КНР.

По утверждению американской стороны, с начала операции США и Израиля 28 февраля Китай продавал оружие странам Персидского залива, подвергающимся иранским атакам. Кроме того, операция истощила запасы американских вооружений, которые могли бы пригодиться в случае конфликта из-за Тайваня, нанесла урон базам и оборудованию США на Ближнем Востоке. Китай, кроме того, наблюдал за тем, как США ведут вооруженный конфликт, и с учетом того получил возможность самому планировать будущие операции.

Китай также оказал помощь другим странам, которые столкнулись с проблемами в энергетике из-за перекрытия Ормузского пролива. Так, Пекин поддержал Таиланд, Австралию, Филиппины в удовлетворении энергетических потребностей, предлагал долговременный доступ к своим технологиям зеленой энергетики.

Издание напоминает, что Трамп ранее говорил о крупных проблемах КНР из-за блокирования Ормузского пролива, поскольку Пекин полагается на нефть с Ближнего Востока. Однако американская разведка пришла к выводам, что КНР выдержала перебои с поставками благодаря огромным запасам ресурсов и возобновляемой энергетике.

Кроме того, в разведке отметили, что китайские власти не оставили без внимания широко распространенное недовольство военной кампанией против Ирана для критики США.

Представитель Пентагона Шон Парнелл назвал ложными «утверждения о том, что глобальный баланс сил сместился в пользу какой-либо другой страны, кроме Соединенных Штатов Америки». Он также добавил, что Пентагон «располагает мощным и устойчивым арсеналом, а также промышленным потенциалом, необходимым для того, чтобы защитить страну, обеспечить свои интересы и сдержать любого противника».

Представительница Белого дома Оливия Уэйлс заявила, что США за 38 дней войны «нанесли сокрушительный удар по военному потенциалу иранского режима», а Вооруженные силы США — «величайшая боевая сила на планете».