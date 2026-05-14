USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США и Китай решили судьбу Ормуза
Новость дня
США и Китай решили судьбу Ормуза

Отчет разведки США о Китае. Пентагон в тревоге

12:20 1533

Китай смог воспользоваться военной кампанией США против Ирана для укрепления своих позиций в мире. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, ознакомившихся с секретным докладом разведки.

По их словам, анализ разведки показал, как Китай использовал войну США с Ираном с целью максимально увеличить преимущество перед США в военной, экономической, дипломатической и других областях. Собеседники журналистов отметили, что спецслужбы передали отчет на этой неделе председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэну Кейну. Оценка разведки, как пишет WP, вызвала тревогу в Пентагоне по поводу геополитических издержек противостояния США с Ираном.

Издание напоминает, что оценка ситуации появилась в «очень щепетильный» момент, когда президент США Дональд Трамп совершает визит в КНР.

По утверждению американской стороны, с начала операции США и Израиля 28 февраля Китай продавал оружие странам Персидского залива, подвергающимся иранским атакам. Кроме того, операция истощила запасы американских вооружений, которые могли бы пригодиться в случае конфликта из-за Тайваня, нанесла урон базам и оборудованию США на Ближнем Востоке. Китай, кроме того, наблюдал за тем, как США ведут вооруженный конфликт, и с учетом того получил возможность самому планировать будущие операции.

Китай также оказал помощь другим странам, которые столкнулись с проблемами в энергетике из-за перекрытия Ормузского пролива. Так, Пекин поддержал Таиланд, Австралию, Филиппины в удовлетворении энергетических потребностей, предлагал долговременный доступ к своим технологиям зеленой энергетики.

Издание напоминает, что Трамп ранее говорил о крупных проблемах КНР из-за блокирования Ормузского пролива, поскольку Пекин полагается на нефть с Ближнего Востока. Однако американская разведка пришла к выводам, что КНР выдержала перебои с поставками благодаря огромным запасам ресурсов и возобновляемой энергетике.

Кроме того, в разведке отметили, что китайские власти не оставили без внимания широко распространенное недовольство военной кампанией против Ирана для критики США.

Представитель Пентагона Шон Парнелл назвал ложными «утверждения о том, что глобальный баланс сил сместился в пользу какой-либо другой страны, кроме Соединенных Штатов Америки». Он также добавил, что Пентагон «располагает мощным и устойчивым арсеналом, а также промышленным потенциалом, необходимым для того, чтобы защитить страну, обеспечить свои интересы и сдержать любого противника».

Представительница Белого дома Оливия Уэйлс заявила, что США за 38 дней войны «нанесли сокрушительный удар по военному потенциалу иранского режима», а Вооруженные силы США — «величайшая боевая сила на планете».

Армения о созревании с Турцией
Армения о созревании с Турцией
13:46 321
Что стоит за историческими соглашениями Турции и Бельгии?
Что стоит за историческими соглашениями Турции и Бельгии?
13:27 636
Что происходит в Ормузе?
Что происходит в Ормузе?
13:10 795
Иранские «боевые комары» против огромного американского флота
Иранские «боевые комары» против огромного американского флота
12:14 1498
Отчет разведки США о Китае. Пентагон в тревоге
Отчет разведки США о Китае. Пентагон в тревоге
12:20 1534
Правительственный кризис в Латвии: премьер ушла в отставку
Правительственный кризис в Латвии: премьер ушла в отставку новость дополнена
13:03 1161
Иранцев готовят к нищему и беспросветному будущему
Иранцев готовят к нищему и беспросветному будущему все еще актуально
13 мая 2026, 21:59 4282
Пашинян: Кочарян должен сидеть в тюрьме
Пашинян: Кочарян должен сидеть в тюрьме обновлено 14:00
14:00 2432
Новые детали войны: как Саудовская Аравия била по иранским прокси в Ираке
Новые детали войны: как Саудовская Аравия била по иранским прокси в Ираке
11:34 974
Зеленский о крупной атаке России на Украину: «Это не действия тех, кто считает, что война идет к концу»
Зеленский о крупной атаке России на Украину: «Это не действия тех, кто считает, что война идет к концу» фото; видео; обновлено 11:02
11:02 5248
Почему не удалась попытка Макрона прилететь в Армению через Турцию?
Почему не удалась попытка Макрона прилететь в Армению через Турцию? главная тема; все еще актуально
13 мая 2026, 19:54 5210

ЭТО ВАЖНО

Армения о созревании с Турцией
Армения о созревании с Турцией
13:46 321
Что стоит за историческими соглашениями Турции и Бельгии?
Что стоит за историческими соглашениями Турции и Бельгии?
13:27 636
Что происходит в Ормузе?
Что происходит в Ормузе?
13:10 795
Иранские «боевые комары» против огромного американского флота
Иранские «боевые комары» против огромного американского флота
12:14 1498
Отчет разведки США о Китае. Пентагон в тревоге
Отчет разведки США о Китае. Пентагон в тревоге
12:20 1534
Правительственный кризис в Латвии: премьер ушла в отставку
Правительственный кризис в Латвии: премьер ушла в отставку новость дополнена
13:03 1161
Иранцев готовят к нищему и беспросветному будущему
Иранцев готовят к нищему и беспросветному будущему все еще актуально
13 мая 2026, 21:59 4282
Пашинян: Кочарян должен сидеть в тюрьме
Пашинян: Кочарян должен сидеть в тюрьме обновлено 14:00
14:00 2432
Новые детали войны: как Саудовская Аравия била по иранским прокси в Ираке
Новые детали войны: как Саудовская Аравия била по иранским прокси в Ираке
11:34 974
Зеленский о крупной атаке России на Украину: «Это не действия тех, кто считает, что война идет к концу»
Зеленский о крупной атаке России на Украину: «Это не действия тех, кто считает, что война идет к концу» фото; видео; обновлено 11:02
11:02 5248
Почему не удалась попытка Макрона прилететь в Армению через Турцию?
Почему не удалась попытка Макрона прилететь в Армению через Турцию? главная тема; все еще актуально
13 мая 2026, 19:54 5210
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться