Каспий мелеет: страдает не только экология

Снижение уровня воды в Каспийском море в последние годы создает все возрастающие экологические, экономические и социальные риски для прибрежных сообществ, экосистем, транспортных связей и региональной инфраструктуры. Об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на 1-й Генеральной Ассамблее Платформы НПО Глобального Юга (Global South NGO Platform – GSNP).

Он отметил, что более 55% населения мира проживает в городах, и прогнозируется, что к 2050 году эта цифра достигнет примерно 70%.

«Сегодня дискуссии о климатической миграции актуальны как никогда. Согласно прогнозам Всемирного банка, если не будут приняты достаточные меры по борьбе с изменением климата и развитию, к 2050 году более 260 млн человек могут быть вынуждены мигрировать внутри своих стран в результате влияния изменения климата. Этот вопрос имеет особое значение для регионов, сталкивающихся с нехваткой воды и экологической деградацией», - подчеркнул он.