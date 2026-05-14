Переговоры Токаева и Эрдогана: «С Турцией нет разногласий, крепнут связи…»

Президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, передает Tengrinews.

Токаев в своем выступлении подчеркнул, что Казахстан считает Турцию братским государством, важным и надежным партнером, отметил, что «связывающие наши страны глубокие исторические узы служат сегодня прочной основой для дальнейшего укрепления незыблемой дружбы двух народов».

«Между нашими государствами нет каких-либо разногласий и противоречий. Крепнут межгосударственные и межправительственные связи…» - сказал Токаев.

По его словам, Турция входит в число крупнейших инвесторов Казахстана: «На сегодняшний день из вашей страны в нашу экономику привлечено 6 миллиардов долларов инвестиций. Инвестиции Казахстана в Турцию также выросли и приблизились к 2,5 миллиарда долларов. Кроме того, Турция входит в пятерку наших основных торговых партнеров».

Также отмечается, что президент Казахстана «обратил внимание на растущий интерес других стран к Транскаспийскому международному транспортному маршруту и призвал турецкие компании к активному участию в проектах по увеличению грузоперевозок через порты Курык и Актау».

Токаев сообщил, что Казахстан и Турция примут декларацию «О вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве»: «Безусловно, этот важный документ придаст новый импульс развитию казахско-турецких отношений. Нас объединяют общие устремления, поэтому есть все основания утверждать, что перед нами открываются огромные перспективы и возможности».