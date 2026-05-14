В Баку ученица выпала из окна школы

В Управлении образования города Баку сообщили, что о падении ученицы 11-го класса из окна были немедленно проинформированы соответствующие структуры, а администрация школы вызвала скорую медицинскую помощь. Ученице была оказана первая помощь, после чего ее доставили в медицинское учреждение для осмотра и обследования.

В управлении заявили, что дело взято под контроль соответствующими структурами и начато надлежащее расследование. Кроме того, в рамках внутреннего расследования проводится опрос одноклассников и учителей пострадавшей школьницы.