USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США и Китай решили судьбу Ормуза
Новость дня
США и Китай решили судьбу Ормуза

Что происходит в Ормузе?

13:10 798

Нефтяной танкер, связанный с Японией, прошел через Ормузский пролив, это второй подобный транзит после начала войны в Иране.

Согласно данным системы отслеживания судов, опубликованным в четверг, панамский нефтяной танкер, принадлежащий японской компании Eneos, благополучно прошел через Ормузский пролив, став вторым судном, связанным с Японией, которому это удалось после того, как война нарушила судоходство в этом водном пути.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что напрямую связалась с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, чтобы получить разрешение на проход судна. На борту танкера находятся четыре члена экипажа.

Генеральный директор Eneos Мията Томохидэ заявил, что танкер перевозит нефть из Кувейта и ОАЭ и, как ожидается, прибудет в Японию в конце мая или начале июня.

Министр иностранных дел Тосимицу Мотеги заявил, что Япония не платила Ирану пошлину за транзит. Такаити сообщила, что 39 судов, связанных с Японией, по-прежнему остаются заблокированными в регионе. 

Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для коммерческих судов, сотрудничающих с Ираном.

При этом он обвинил Соединенные Штаты в нарушении работы этого водного пути.

В кулуарах встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Нью-Дели Аракчи заявил государственным СМИ, что Тегеран не создавал препятствий для судоходства, и назвал блокаду Ирана со стороны Вашингтона незаконной.

«Что касается нас, то Ормузский пролив открыт для всех коммерческих судов, но они должны сотрудничать с нашими военно-морскими силами», — сказал глава внешнеполитического ведомства Ирана.

Между тем Британское агентство морских торговых операций (UKMTO) сообщило в четверг, что получило сигнал об инциденте в 38 морских милях к северо-востоку от Фуджейры в ОАЭ, после чего судно, стоявшее на якоре, было захвачено неуполномоченными лицами и теперь направляется в иранские территориальные воды.

Ведомство не раскрывало название судна и не сообщило, кто мог взять управление им в свои руки.

Два топливозаправщика, направляющиеся в Индию, прошли транзитом через Ормузский пролив - Bloomberg

Кроме того, через Ормузский пролив прошли два топливозаправщика, направляющиеся в Индию, об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, один из газовозов, перевозящий сжиженный углеводородный газ (СУГ), - Symi - появился в Оманском заливе в четверг после того, как отключил свой транспондер. Он перевозит топливо из Катара в город Кандла на западе Индии.

Несколько часов спустя его примеру последовало и второе судно - NV Sunshine. Изначально в качестве пункта назначения судно указывало индийский порт Мангалор, однако теперь в этой графе значится Кандла.

Ранее МИД Индии информировал, что через Ормузский пролив благополучно прошли 11 индийских судов. Еще 13 оставалось в Персидском заливе. 

Армения о созревании с Турцией
Армения о созревании с Турцией
13:46 327
Что стоит за историческими соглашениями Турции и Бельгии?
Что стоит за историческими соглашениями Турции и Бельгии?
13:27 642
Что происходит в Ормузе?
Что происходит в Ормузе?
13:10 799
Иранские «боевые комары» против огромного американского флота
Иранские «боевые комары» против огромного американского флота
12:14 1502
Отчет разведки США о Китае. Пентагон в тревоге
Отчет разведки США о Китае. Пентагон в тревоге
12:20 1538
Правительственный кризис в Латвии: премьер ушла в отставку
Правительственный кризис в Латвии: премьер ушла в отставку новость дополнена
13:03 1166
Иранцев готовят к нищему и беспросветному будущему
Иранцев готовят к нищему и беспросветному будущему все еще актуально
13 мая 2026, 21:59 4283
Пашинян: Кочарян должен сидеть в тюрьме
Пашинян: Кочарян должен сидеть в тюрьме обновлено 14:00
14:00 2438
Новые детали войны: как Саудовская Аравия била по иранским прокси в Ираке
Новые детали войны: как Саудовская Аравия била по иранским прокси в Ираке
11:34 975
Зеленский о крупной атаке России на Украину: «Это не действия тех, кто считает, что война идет к концу»
Зеленский о крупной атаке России на Украину: «Это не действия тех, кто считает, что война идет к концу» фото; видео; обновлено 11:02
11:02 5254
Почему не удалась попытка Макрона прилететь в Армению через Турцию?
Почему не удалась попытка Макрона прилететь в Армению через Турцию? главная тема; все еще актуально
13 мая 2026, 19:54 5211

ЭТО ВАЖНО

Армения о созревании с Турцией
Армения о созревании с Турцией
13:46 327
Что стоит за историческими соглашениями Турции и Бельгии?
Что стоит за историческими соглашениями Турции и Бельгии?
13:27 642
Что происходит в Ормузе?
Что происходит в Ормузе?
13:10 799
Иранские «боевые комары» против огромного американского флота
Иранские «боевые комары» против огромного американского флота
12:14 1502
Отчет разведки США о Китае. Пентагон в тревоге
Отчет разведки США о Китае. Пентагон в тревоге
12:20 1538
Правительственный кризис в Латвии: премьер ушла в отставку
Правительственный кризис в Латвии: премьер ушла в отставку новость дополнена
13:03 1166
Иранцев готовят к нищему и беспросветному будущему
Иранцев готовят к нищему и беспросветному будущему все еще актуально
13 мая 2026, 21:59 4283
Пашинян: Кочарян должен сидеть в тюрьме
Пашинян: Кочарян должен сидеть в тюрьме обновлено 14:00
14:00 2438
Новые детали войны: как Саудовская Аравия била по иранским прокси в Ираке
Новые детали войны: как Саудовская Аравия била по иранским прокси в Ираке
11:34 975
Зеленский о крупной атаке России на Украину: «Это не действия тех, кто считает, что война идет к концу»
Зеленский о крупной атаке России на Украину: «Это не действия тех, кто считает, что война идет к концу» фото; видео; обновлено 11:02
11:02 5254
Почему не удалась попытка Макрона прилететь в Армению через Турцию?
Почему не удалась попытка Макрона прилететь в Армению через Турцию? главная тема; все еще актуально
13 мая 2026, 19:54 5211
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться