Что происходит в Ормузе?

Нефтяной танкер, связанный с Японией, прошел через Ормузский пролив, это второй подобный транзит после начала войны в Иране.

Согласно данным системы отслеживания судов, опубликованным в четверг, панамский нефтяной танкер, принадлежащий японской компании Eneos, благополучно прошел через Ормузский пролив, став вторым судном, связанным с Японией, которому это удалось после того, как война нарушила судоходство в этом водном пути.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что напрямую связалась с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, чтобы получить разрешение на проход судна. На борту танкера находятся четыре члена экипажа.

Генеральный директор Eneos Мията Томохидэ заявил, что танкер перевозит нефть из Кувейта и ОАЭ и, как ожидается, прибудет в Японию в конце мая или начале июня.

Министр иностранных дел Тосимицу Мотеги заявил, что Япония не платила Ирану пошлину за транзит. Такаити сообщила, что 39 судов, связанных с Японией, по-прежнему остаются заблокированными в регионе.

Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для коммерческих судов, сотрудничающих с Ираном.

При этом он обвинил Соединенные Штаты в нарушении работы этого водного пути.

В кулуарах встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Нью-Дели Аракчи заявил государственным СМИ, что Тегеран не создавал препятствий для судоходства, и назвал блокаду Ирана со стороны Вашингтона незаконной.

«Что касается нас, то Ормузский пролив открыт для всех коммерческих судов, но они должны сотрудничать с нашими военно-морскими силами», — сказал глава внешнеполитического ведомства Ирана.

Между тем Британское агентство морских торговых операций (UKMTO) сообщило в четверг, что получило сигнал об инциденте в 38 морских милях к северо-востоку от Фуджейры в ОАЭ, после чего судно, стоявшее на якоре, было захвачено неуполномоченными лицами и теперь направляется в иранские территориальные воды.

Ведомство не раскрывало название судна и не сообщило, кто мог взять управление им в свои руки.

Два топливозаправщика, направляющиеся в Индию, прошли транзитом через Ормузский пролив - Bloomberg

Кроме того, через Ормузский пролив прошли два топливозаправщика, направляющиеся в Индию, об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, один из газовозов, перевозящий сжиженный углеводородный газ (СУГ), - Symi - появился в Оманском заливе в четверг после того, как отключил свой транспондер. Он перевозит топливо из Катара в город Кандла на западе Индии.

Несколько часов спустя его примеру последовало и второе судно - NV Sunshine. Изначально в качестве пункта назначения судно указывало индийский порт Мангалор, однако теперь в этой графе значится Кандла.

Ранее МИД Индии информировал, что через Ормузский пролив благополучно прошли 11 индийских судов. Еще 13 оставалось в Персидском заливе.