Что стоит за историческими соглашениями Турции и Бельгии?

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что на четвертый день переговоров с Турцией его страна подписала девять соглашений в области развития военного потенциала и оборонной промышленности. Шесть соглашений были подписаны в среду в Анкаре; по остальным трем документам Турция и Бельгия достигли договоренности в понедельник в Стамбуле.

Франкен назвал подписанные с Турцией военные контракты «историческим шагом». Однако в распространяемой информации не приводятся детали содержания и материальной стоимости соглашений.

Тем не менее, согласно информации, полученной источниками haqqin.az в Анкаре, одна из деталей подписанных с Бельгией соглашений касается продажи турецких БПЛА Бельгии. Бельгийский министр также подтвердил заинтересованность в закупке ударных беспилотных аппаратов у Турции.

Франкен в заявлении французскому агентству AFP отметил, что закупка БПЛА у Турции не создаст препятствий для европейских правил закупок: «Турция является страной с огромной мощью в оборонной сфере, это вторая по величине сила в НАТО, поэтому установление партнерства с Анкарой в военной области абсолютно необходимо».

В другой информации, полученной haqqin.az относительно деталей подписанных соглашений, сообщается, что Анкара и Брюссель впредь будут осуществлять обмен военным опытом. Согласно данным, турецкие офицеры в рамках соглашения пройдут обучение в Королевской военной академии в Брюсселе.

Отметим, что на прошлой неделе бельгийская делегация во главе с королевой Матильдой в рамках четырехдневной экономической миссии провела переговоры с Турцией. Матильда также посетила заводы турецкого производителя ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — компании Baykar в Стамбуле.