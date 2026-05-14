Что стоит за историческими соглашениями Турции и Бельгии?

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
13:27 644

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что на четвертый день переговоров с Турцией его страна подписала девять соглашений в области развития военного потенциала и оборонной промышленности. Шесть соглашений были подписаны в среду в Анкаре; по остальным трем документам Турция и Бельгия достигли договоренности в понедельник в Стамбуле.

Франкен назвал подписанные с Турцией военные контракты «историческим шагом». Однако в распространяемой информации не приводятся детали содержания и материальной стоимости соглашений.

Тем не менее, согласно информации, полученной источниками haqqin.az в Анкаре, одна из деталей подписанных с Бельгией соглашений касается продажи турецких БПЛА Бельгии. Бельгийский министр также подтвердил заинтересованность в закупке ударных беспилотных аппаратов у Турции.

Франкен в заявлении французскому агентству AFP отметил, что закупка БПЛА у Турции не создаст препятствий для европейских правил закупок: «Турция является страной с огромной мощью в оборонной сфере, это вторая по величине сила в НАТО, поэтому установление партнерства с Анкарой в военной области абсолютно необходимо».

В другой информации, полученной haqqin.az относительно деталей подписанных соглашений, сообщается, что Анкара и Брюссель впредь будут осуществлять обмен военным опытом. Согласно данным, турецкие офицеры в рамках соглашения пройдут обучение в Королевской военной академии в Брюсселе.

Отметим, что на прошлой неделе бельгийская делегация во главе с королевой Матильдой в рамках четырехдневной экономической миссии провела переговоры с Турцией. Матильда также посетила заводы турецкого производителя ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — компании Baykar в Стамбуле.

Франкен в среду встретился в Анкаре со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером. В официальном заявлении Анкары по поводу встречи было сказано, что министры обороны Бельгии и Турции «предприняли важный шаг в направлении долгосрочного стратегического оборонного партнерства». В заявлении также отмечалось, что Анкара и Брюссель желают углубить свои отношения до уровня военного сотрудничества.

В официальном заявлении Брюсселя говорится, что Бельгия поддерживает участие Турции в программе SAFE. SAFE — это программа, направленная на построение новой оборонной архитектуры Европейского Союза. Сообщается, что в рамках программы будет выделено 150 миллиардов евро для укрепления общих оборонных возможностей блока к 2030 году. Турция и Великобритания, не входящие в ЕС, также хотят присоединиться к этой программе.

Однако сообщается, что основными препятствиями для включения Турции в программу SAFE являются Греция, греческая администрация Кипра и частично Франция. Говоря о важности присоединения Анкары к SAFE, Франкен заявил, что стратегическая роль Турции в перевооружении Европы очевидна и Европа не может игнорировать этот гигантский потенциал.

Отметим, что Бельгия ежегодно организует экономические миссии в две страны с целью обогащения экономического сотрудничества и инвестиционных возможностей в различных регионах. На 2026 год выбраны два направления: Турция и Саудовская Аравия. Экономическую миссию, организованную Агентством внешней торговли, возглавляет бельгийская королевская семья. Визит в Турцию лично возглавила королева Матильда. Ее сопровождали заместитель премьер-министра Бельгии, министры иностранных дел, по делам Европы, по сотрудничеству в целях развития и обороны, а также 250 бизнесменов.

