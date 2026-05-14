Армения о созревании с Турцией

В процессе нормализации армяно-турецких отношений достигнута очередная важная веха. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в беседе с журналистами, комментируя снятие запрета на прямую торговлю.

Министр подчеркнул значимость создания благоприятных условий для развития торговых связей, которые поддерживаются и сегодня, но лишь опосредованно. «Если в прошлом турецкие товары пытались ввезти в Армению, это происходило следующим образом: из-за отсутствия возможности прямого экспорта груз, следующий по сухопутному пути, регистрировался как экспорт в Грузию.

Там он проходил растаможку и оформлялся уже как экспорт из Грузии в Армению. Это влекло за собой дополнительные финансовые расходы, что отражалось на конечной стоимости продукции. Отныне любой импортер может оформлять поставки из Турции в Армению напрямую. В таможенном смысле — напрямую», — уточнил министр, напомнив при этом, что сухопутная граница все еще остается закрытой.

«Но мы идем по этому пути. Настанет день, когда откроется и граница, и экспорт станет полностью прямым», — заявил министр, добавив, что решение Анкары должно способствовать снижению цен на товары. «Это еще один важный шаг в общем процессе нормализации отношений. Пресс-секретарь МИД уже поприветствовала этот шаг», — напомнил Мирзоян.

Отвечая на вопрос о том, почему застопорилась реализация договоренностей об открытии границы для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами, министр воздержался от прямых комментариев, однако выразил мнение, что «диалог созрел настолько, что полного урегулирования можно ожидать в любой момент».

По словам Мирзояна, «радостно видеть, как, образно говоря, складываются отдельные фрагменты пазла».

В качестве других примеров позитивной динамики глава МИД привел договоренность о реконструкции моста Ани, являющегося объектом культурного наследия, а не просто транспортным узлом, а также запуск рейсов «Турецких авиалиний» и предоставление стипендий. Он подчеркнул, что окончательная цель процесса — открытие границ с Турцией, установление дипломатических отношений и формирование нормальных добрососедских связей.