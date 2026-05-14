USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
США и Китай решили судьбу Ормуза
Новость дня
США и Китай решили судьбу Ормуза

Армения о созревании с Турцией

13:46 331

В процессе нормализации армяно-турецких отношений достигнута очередная важная веха. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в беседе с журналистами, комментируя снятие запрета на прямую торговлю.

Министр подчеркнул значимость создания благоприятных условий для развития торговых связей, которые поддерживаются и сегодня, но лишь опосредованно. «Если в прошлом турецкие товары пытались ввезти в Армению, это происходило следующим образом: из-за отсутствия возможности прямого экспорта груз, следующий по сухопутному пути, регистрировался как экспорт в Грузию.

Там он проходил растаможку и оформлялся уже как экспорт из Грузии в Армению. Это влекло за собой дополнительные финансовые расходы, что отражалось на конечной стоимости продукции. Отныне любой импортер может оформлять поставки из Турции в Армению напрямую. В таможенном смысле — напрямую», — уточнил министр, напомнив при этом, что сухопутная граница все еще остается закрытой.

«Но мы идем по этому пути. Настанет день, когда откроется и граница, и экспорт станет полностью прямым», — заявил министр, добавив, что решение Анкары должно способствовать снижению цен на товары. «Это еще один важный шаг в общем процессе нормализации отношений. Пресс-секретарь МИД уже поприветствовала этот шаг», — напомнил Мирзоян.

Отвечая на вопрос о том, почему застопорилась реализация договоренностей об открытии границы для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами, министр воздержался от прямых комментариев, однако выразил мнение, что «диалог созрел настолько, что полного урегулирования можно ожидать в любой момент».

По словам Мирзояна, «радостно видеть, как, образно говоря, складываются отдельные фрагменты пазла».

В качестве других примеров позитивной динамики глава МИД привел договоренность о реконструкции моста Ани, являющегося объектом культурного наследия, а не просто транспортным узлом, а также запуск рейсов «Турецких авиалиний» и предоставление стипендий. Он подчеркнул, что окончательная цель процесса — открытие границ с Турцией, установление дипломатических отношений и формирование нормальных добрососедских связей.

Армения о созревании с Турцией
Армения о созревании с Турцией
13:46 332
Что стоит за историческими соглашениями Турции и Бельгии?
Что стоит за историческими соглашениями Турции и Бельгии?
13:27 646
Что происходит в Ормузе?
Что происходит в Ормузе?
13:10 799
Иранские «боевые комары» против огромного американского флота
Иранские «боевые комары» против огромного американского флота
12:14 1503
Отчет разведки США о Китае. Пентагон в тревоге
Отчет разведки США о Китае. Пентагон в тревоге
12:20 1538
Правительственный кризис в Латвии: премьер ушла в отставку
Правительственный кризис в Латвии: премьер ушла в отставку новость дополнена
13:03 1169
Иранцев готовят к нищему и беспросветному будущему
Иранцев готовят к нищему и беспросветному будущему все еще актуально
13 мая 2026, 21:59 4283
Пашинян: Кочарян должен сидеть в тюрьме
Пашинян: Кочарян должен сидеть в тюрьме обновлено 14:00
14:00 2444
Новые детали войны: как Саудовская Аравия била по иранским прокси в Ираке
Новые детали войны: как Саудовская Аравия била по иранским прокси в Ираке
11:34 975
Зеленский о крупной атаке России на Украину: «Это не действия тех, кто считает, что война идет к концу»
Зеленский о крупной атаке России на Украину: «Это не действия тех, кто считает, что война идет к концу» фото; видео; обновлено 11:02
11:02 5255
Почему не удалась попытка Макрона прилететь в Армению через Турцию?
Почему не удалась попытка Макрона прилететь в Армению через Турцию? главная тема; все еще актуально
13 мая 2026, 19:54 5212

ЭТО ВАЖНО

Армения о созревании с Турцией
Армения о созревании с Турцией
13:46 332
Что стоит за историческими соглашениями Турции и Бельгии?
Что стоит за историческими соглашениями Турции и Бельгии?
13:27 646
Что происходит в Ормузе?
Что происходит в Ормузе?
13:10 799
Иранские «боевые комары» против огромного американского флота
Иранские «боевые комары» против огромного американского флота
12:14 1503
Отчет разведки США о Китае. Пентагон в тревоге
Отчет разведки США о Китае. Пентагон в тревоге
12:20 1538
Правительственный кризис в Латвии: премьер ушла в отставку
Правительственный кризис в Латвии: премьер ушла в отставку новость дополнена
13:03 1169
Иранцев готовят к нищему и беспросветному будущему
Иранцев готовят к нищему и беспросветному будущему все еще актуально
13 мая 2026, 21:59 4283
Пашинян: Кочарян должен сидеть в тюрьме
Пашинян: Кочарян должен сидеть в тюрьме обновлено 14:00
14:00 2444
Новые детали войны: как Саудовская Аравия била по иранским прокси в Ираке
Новые детали войны: как Саудовская Аравия била по иранским прокси в Ираке
11:34 975
Зеленский о крупной атаке России на Украину: «Это не действия тех, кто считает, что война идет к концу»
Зеленский о крупной атаке России на Украину: «Это не действия тех, кто считает, что война идет к концу» фото; видео; обновлено 11:02
11:02 5255
Почему не удалась попытка Макрона прилететь в Армению через Турцию?
Почему не удалась попытка Макрона прилететь в Армению через Турцию? главная тема; все еще актуально
13 мая 2026, 19:54 5212
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться