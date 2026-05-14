Российский истребитель уронил бомбу под Белгородом: с рельсов сошел поезд

Российский истребитель во время боевого вылета уронил фугасную авиабомбу на железнодорожные пути в Яковлевском районе Белгородской области. Это привело к тому, что электропоезд сошел с рельсов. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Инцидент произошел 13 мая. Авиабомба ФАБ-500 не сдетонировала, но повредила около 25 метров железнодорожного полотна.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что электричка, следовавшая по маршруту «Умное – Томаровка», сошла с рельсов из-за отсутствия около двух метров полотна. На момент аварии в поезде находились 15 человек, пострадала одна женщина, она была доставлена в больницу.

Первоначально Гладков написал, что причиной схода поезда с рельсов мог стать подрыв железнодорожного полотна, но позже он удалил упоминание об этой версии.

На место происшествия направили саперов Минобороны. Они удалили и обезвредили ФАБ-500, боеприпас отправят на полигон для уничтожения.