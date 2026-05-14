Тренинг МЧС в евролицее

При организации Государственной службы пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям и при участии Государственной службы пожарной охраны в Бакинском европейском лицее прошел тренинг на тему «Правила поведения и эвакуация в чрезвычайных ситуациях».

Как сообщили в пресс-службе МЧС, целью тренинга, к которому были привлечены соответствующие живая сила и техника Государственной службы пожарной охраны, стало привитие коллективу учебного заведения правил поведения в чрезвычайных ситуациях, в том числе при пожарах.

В рамках теоретической части учений сотрудники МЧС предоставили коллективу лицея подробную информацию о необходимых правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, включая пожары, и мерах по эвакуации; были продемонстрированы видеоролики по теме, наглядно показаны правила использования первичных средств пожаротушения, а также даны ответы на вопросы.

В практической части после сигнала «Тревога» при условном пожаре в соответствии с планом эвакуации лицея была осуществлена эвакуация учащихся и учителей в безопасное место, а пожарные приступили к мероприятиям по «борьбе с огнем», выполнив оперативную разведку, операции по «тушению пожара» и «спасению». Учения успешно завершились, поставленные цели были достигнуты, заявили в МЧС.