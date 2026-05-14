В Турции вскрыли масштабную схему отмывания денег: сотни задержанных

В результате операции, начатой в Адане по обвинениям в «незаконных азартных играх, отмывании денег, взяточничестве и мошенничестве», были задержаны 200 человек, включая турецкого журналиста и телеведущего Расима Озана Кютахьялы.

Министр юстиции Акын Гюрлек подтвердил, что в 21 провинции, включая Адану, была проведена масштабная операция, связанная с незаконными азартными играми, мошенничеством, взяточничеством и отмыванием денежных средств.

Гюрлек в своей публикации на платформе X отметил, что собранные улики выявили факт отмывания через финансовую систему около 100 миллиардов турецких лир и 2 миллиардов долларов. В сообщении прокуратуры Аданы также указано, что среди лиц, в отношении которых вынесено решение об аресте, значатся трое руководителей банков, восемь сотрудников полиции и четверо адвокатов.

Прокуратура также сообщила о конфискации 221 объекта недвижимости, 120 транспортных средств и 3 катеров. В Стамбуле было задержано 15 человек, среди которых оказался и Расим Озан Кютахьялы.