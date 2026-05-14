Technical University of Munich и АZCON будут готовить азербайджанских AI и киберинженеров

14:56 711

В рамках сотрудничества AZCON Holding, Азербайджанского технического университета (AzTU) и Technical University of Munich (TUM), одного из самых престижных государственных исследовательских вузов Германии и Европы в области инженерии и технологий, состоялась церемония подписания соглашения об учреждении AZCON School of Engineering and Technology – Школы инженерии и технологий AZCON (AZSET).

На церемонии подписания выступили министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, исполнительный директор TUM International GmbH Фридерике Хеттингер и ректор Азербайджанского технического университета Вилаят Велиев.

В своем выступлении министр науки и образования Эмин Амруллаев отметил, что одной из главных задач государства является увеличение вклада высших учебных заведений в развитие экономики и формирование инновационной среды. Министр подчеркнул, что сотрудничество между университетами, компаниями, работающими в сфере инноваций, и бизнес-организациями - включая и немецких партнеров – продолжает давать эффективные результаты и открывает новые перспективы для азербайджанской молодежи и студентов.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев отметил, что новоучрежденная школа формирует в Азербайджане инновационную модель сотрудничества между промышленностью и университетами, основанную на более практическом подходе, международных стандартах академического качества и ориентации на технологические профессии будущего. Программу AZSET можно рассматривать как стратегическую инвестицию, направленную на развитие технологического человеческого капитала Азербайджана.

Исполнительный директор TUM International GmbH Фридерике Хеттингер подчеркнула, что студенты получат возможность обучаться по современной образовательной программе, разработанной в соответствии со стандартами Technical University of Munich, не покидая Азербайджан. Программа бакалавриата по компьютерным наукам будет в дальнейшем дополнена программой бакалавриата по компьютерной инженерии. «Это не просто открытие новой школы. Это начало долгосрочного обязательства, направленного на создание в Баку регионального центра передового опыта в области компьютерных наук, анализа данных, искусственного интеллекта и кибербезопасности», – отметила Фридерике Хеттингер.

По словам ректора АзТУ Вилаята Велиева, главным результатом проекта станут высококвалифицированные инженеры, новые технологии, стартап-экосистема и человеческий капитал, способный конкурировать на международном уровне.

Затем было подписано соглашение об учреждении AZCON School of Engineering and Technology – Школы инженерии и технологий AZCON (AZSET). Договор подписали исполнительный директор Шахин Бабаев от имени AZCON Holding, ректор Вилаят Велиев от имени Азербайджанского технического университета и исполнительный директор Фридерике Хеттингер от имени TUM International GmbH.

Информация о программе AZSET

Созданная при Азербайджанском техническом университете (AzTU) Школа инженерии и технологий AZCON будет функционировать при поддержке организации TUM International GmbH – международной академической платформы Technical University of Munich (TUM). Таким образом, мировой академический опыт будет интегрирован в образовательную модель программы AZSET. Специалисты TUM будут участвовать в учебном процессе как очно в Баку, так и онлайн. Учебный процесс будет осуществляться преподавателями, прошедшими подготовку на основе академического подхода, учебного плана, методологии преподавания и стандартов оценки TUM International GmbH.

В школе, нацеленной на подготовку специалистов международного уровня, обучение будет полностью проходить на английском языке. Программа AZSET предназначена для студентов, завершивших первый курс в азербайджанских высших учебных заведениях по соответствующим направлениям образования, естественных, технических и технологических специальностей. Кандидаты, желающие подать заявку на программу, должны иметь общий средний балл (ÜOMG) за оба семестра первого курса не ниже 81, а также уровень английского языка не ниже B2. Регистрация на внутренний экзамен будет проводиться с 15 июня по 15 июля текущего года. Успешно прошедшие отбор студенты смогут продолжить обучение со второго курса в рамках этой программы.

Для студентов с высокими результатами предусмотрены учебные визиты в кампус TUM в Мюнхене. Выпускники программы получат диплом бакалавра государственного образца AzTU, а также сертификат TUM International GmbH. Одновременно для отличившихся выпускников с высокими академическими результатами будут созданы карьерные возможности в компаниях экосистемы AZCON Holding.

Подробная информация о программе AZSET: www.azsetedu.az

