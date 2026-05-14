Семь азербайджанцев погибли в аварии в Грузии

Как стало известно haqqin.az, инцидент был зафиксирован сегодня утром в селе Бирлик. Автомобиль BMW, двигавшийся на высокой скорости, потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги. В результате аварии погибли семь человек. Один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительным оценкам, причиной аварии стало превышение скорости. В результате сильного удара автомобиль стал непригодным для использования. Отмечается, что погибшими были молодые азербайджанцы из села Бирлик и региона Сагареджо.

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование инцидента по части 8 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств). Точные причины аварии выясняются.