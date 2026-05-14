Папа Римский: Перевооружение – не оборона

Папа Римский Лев XIV осудил перевооружение, которое способствует напряженности и лишает инвестиций в образование и здравоохранение. Как понтифик сказал в ходе посещения римского университета Сапиенца, нельзя перевооружение назвать обороной.

«За последний год рост военных расходов во всем мире и особенно в Европе был колоссальным: давайте не будем называть обороной перевооружение, которое лишь способствует напряженности и нестабильности, истощая инвестиции в образование и здравоохранение, подрывает доверие к дипломатии и служит источником обогащения элит, которые не думают об общем благополучии», - сказал глава Римско-католической церкви.

Он также призвал к аккуратному обращению и использованию искусственного разума и в военной, и в гражданской сферах, подчеркнув важность сохранения ответственности человека за любой выбор. Понтифик в очередной раз высказался против войн и призвал к миру.