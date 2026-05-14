Диалог в логове дашнаков. Кочарян обрисовывает пожилому армянину пути «возвращения Карабаха»…

Приближающиеся парламентские выборы в Армении уже давно перестали быть исключительно внутренним политическим делом этой страны и, без всякого сомнения, превратились в объект геополитического соперничества крупных держав, чьи интересы сталкиваются в регионе Южного Кавказа. В то же время данные выборы имеют и прямое отношение к Азербайджану. Потому что противники нынешней власти в Армении — это силы, стремящиеся к реваншу в уже завершенном карабахском вопросе, и Москве даже нет необходимости скрывать, что она открыто их поддерживает. А это означает, что в зависимости от результатов выборов под вопросом может оказаться и будущее мира, сформировавшегося в регионе благодаря сильной политической воле Баку.

Если к власти придут те самые реваншистские силы, которые премьер-министр Никол Пашинян называет «трехглавой партией войны», а именно бывший президент Роберт Кочарян и олигархи Самвел Карапетян и Гагик Царукян, то они сведут мирный процесс к нулю. Потому что, хотя эти силы и избегают открыто говорить о новой войне с Азербайджаном, нынешнее мирное соглашение они считают «несправедливым» и не скрывают, что намерены пересмотреть его, выдвинув два новых условия. Так что же это за новые условия? Из выступлений реваншистов в ходе продолжающейся предвыборной кампании становится ясно, что, во‑первых, они намерены поднять вопрос о возвращении в нынешнюю Карабахскую экономическую зону Азербайджана тех армян, которые, отвергнув варианты, предложенные Баку, добровольно переселились в Армению. Причем это возвращение должен произойти «со специальным статусом и под международными гарантиями». Во‑вторых, они хотят включить в мирное соглашение «государства-гаранты» — в первую очередь, разумеется, Россию. Если новая власть в Армении сформируется из реваншистов и они выдвинут эти условия, то достигнутые в мирном процессе результаты могут сойти на нет, а регион рискует войти в новую опасную фазу эскалации. Такая перспектива, несомненно, прежде всего приведет к катастрофическим последствиям для самой Армении и армянского народа, станет началом новой «всеармянской трагедии». Именно учитывая такую перспективу, президент Азербайджана Ильхам Алиев во время недавней встречи с жителями нового жилого комплекса в Зангилане заявил, что приход к власти известных сил в Армении втянет армянский народ в новые бедствия.

Значительная часть армянского общества и нынешнее армянское руководство признают, что благодаря достигнутому с Азербайджаном миру они наконец получили возможность определить свою судьбу и построить независимое государство. Мир, сформировавшийся на основе политической воли Баку, наконец дал армянам шанс перестать быть инструментом в чужих руках и заняться государственным строительством. При реваншистах же Армения может лишь надеяться вернуть себе статус сателлита России в регионе. Поэтому армянские избиратели сейчас стоят перед дилеммой: им предстоит выбирать между силами, которые снова пытаются манипулировать «карабахским вопросом» и не скрывают намерений превратить страну в форпост Москвы, и силами, стремящимися к миру с Азербайджаном и Турцией, а значит — получающими шанс построить по-настоящему независимое армянское государство. Другой важный момент заключается в том, что реваншисты в своей избирательной кампании пытаются запугать армянский народ Азербайджаном. Они заявляют, что если не придут к власти, то вся Армения перейдет под контроль Азербайджана, и Зангезур (нынешняя Сюникская область) «будет также потерян». Другая их линия пропаганды состоит в том, что если народ не проголосует за эти силы, Россия «накажет» Армению. Параллельно с этим в заявлениях, звучащих из Москвы, Армения запугивается «украинским сценарием». Чтобы показать, насколько деструктивна предвыборная риторика реваншистов, достаточно привести события, произошедшие на встрече Роберта Кочаряна с избирателями в городе Талин. Армянские медиа пишут, что блок «Армения», возглавляемый Кочаряном, был вынужден провести встречу с избирателями в местном офисе входящей в блок партии «Дашнакцутюн». Причина в том, что в то же время в город прибыл Никол Пашинян со своим предвыборным автобусом, и единственный большой зал в городе был заранее выделен для встречи правящей партии с избирателями. Кочарян и его сторонники не смогли провести встречу под открытым небом из‑за сильного дождя и собрались в офисе дашнаков. Здесь жители в основном спрашивали Кочаряна о России и Карабахе.

Один из жителей выразил обеспокоенность и спросил, что ждет армяно‑российские отношения. «Либо они распадутся, либо останется братство», — сказал по этому поводу Кочарян, добавив, что «все в руках избирателя». Кочарян заявил, что у него в России «определенные связи» есть, но этих связей недостаточно, чтобы изменить нынешнее отношение Москвы к Армении. Он намекнул, что если к власти не придут пророссийские силы, Россия «расправится» с Арменией. «Разговор, который сегодня ведут там официальные лица, говорит лишь об одном: существует точка, после которой пути назад не будет. Армения очень близка к этой точке, действительно очень близка», — заявил Кочарян. Пожилой армянин спросил Кочаряна: «Могу ли я увидеть, как Карабах станет нашим?» Кочарян назвал это «самым сложным вопросом» и сказал, что прежде всего необходимо обеспечить «право армян на возвращение в Карабах». В противном случае говорить о других вопросах бессмысленно. По мнению Кочаряна, существует только один путь возвращения армян: обеспечение их безопасности и предоставление «определенных гарантий». «Если этого нет, говорить обо всем остальном — пустая болтовня», — сказал он. Далее Кочарян заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном невозможен без «государств-гарантов». А кто же лучший «гарант»? Разумеется, Кочарян в первую очередь видит в этой роли Россию.