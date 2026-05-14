В поселке Маштага нашли оружейный схрон

Министерство юстиции и Министерство внутренних дел провели совместную операцию.
По информации, предоставленной haqqin.az Министерством юстиции, в результате оперативно-розыскной операции, проведенной оперативным аппаратом Пенитенциарной службы министерства совместно с сотрудниками соответствующего структурного подразделения Министерства внутренних дел, были обнаружены и изъяты 1 автомат «АКС-74У», 1 гребень к нему и 29 патронов калибра 5,45 мм, спрятанные осужденным до его ареста на территории массива Ханлар, Сабунчинского района, поселка Маштага, города Баку.
По факту ведется расследование.