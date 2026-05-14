Матч Иран – Египет на ЧМ-2026 по футболу будет посвящен ЛГБТ

Это одна из гарантий, которых Федерация футбола Ирана добивается от ФИФА. Однако в документе ЧМ-2026 по правам человека закреплены права на свободу мнений и самовыражения.

Более того, организаторы объявили, что матч 26 июня в Сиэтле будет посвящен ЛГБТ. От этих планов не отказались даже после жеребьевки, по итогам которой стало известно, что в этом матче сыграют Иран и Египет.

Обе страны выступили против прайд-матча, ведь в Иране и вовсе есть смертная казнь за мужеложство. Иранские официальные лица настаивают на том, что организаторы должны соблюдать их религиозные и культурные ценности и допускать на матчи только национальные флаги. Пишут, что также иранцы требуют запретить баннеры «Женщина, жизнь, свобода», сообщает «Чемпионат».