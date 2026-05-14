Мерц хочет перекроить бюджет Евросоюза

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости фундаментальной модернизации бюджета ЕС для укрепления позиций Европы на мировой арене. Политик призвал ориентировать среднесрочное планирование на развитие оборонной сферы и экономики.

«Оптимизация структуры, инвестиции в конкурентоспособность и оборону, фокус на общеевропейских средствах для проведения общеевропейской политики – все это необходимо, поскольку ресурсы ограничены», – подчеркнул глава кабмина ФРГ во время выступления в Ахене.

При этом он категорически отверг возможность наращивания новых долгов, сославшись на конституционные ограничения Германии.

Мерц подверг критике текущую модель, при которой бюджет принимается на семь лет вперед, а большая часть средств тратится на субсидии. По его мнению, деньги должны идти на укрепление европейского суверенитета в условиях конкуренции с США, Китаем и Россией. Сейчас обсуждается финансовый план на 2028–2034 годы на сумму в 1,76 трлн евро.

Выступление немецкого лидера состоялось 14 мая на церемонии вручения премии Карла Великого. В 2026 году награду за защиту европейских ценностей получил бывший премьер-министр Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги.