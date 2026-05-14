Мадуро сидит в камере с 18 заключенными

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в заключении в США, делит тюремную камеру еще с 18 заключенными. Об этом рассказал его сын Николас Мадуро Герра в интервью немецкому журналу Der Spiegel. По словам Мадуро Герры, известный американский рэпер Текаши 6ix9ine также некоторое время находился в той же общей камере после нарушения условий испытательного срока.
Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны американскими силами в Каракасе в начале января и доставлены в Нью-Йорк. Им предъявлены обвинения, включая «наркотерроризм», связанные с утверждениями о том, что Мадуро использовал свое положение для содействия поставкам крупных партий кокаина в США. Сам бывший лидер Венесуэлы отвергает обвинения. 35-летний сын политика, известный под прозвищем Николасито, также назвал дело политически мотивированным и отверг любые связи своей семьи с наркотиками или терроризмом.