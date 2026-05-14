В России новый омбудсмен

Государственная Дума России на пленарном заседании утвердила Яну Лантратову, представляющую фракцию «Справедливая Россия», на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Ранее Лантратова занимала пост председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
На этом посту Лантратова сменит Татьяну Москалькову.
Вступление в должность происходит с момента принесения присяги.
Полномочия Татьяны Москальковой на посту омбудсмена РФ истекли в апреле 2026 года. В соответствии с российским законодательством одно и то же лицо не может занимать должность уполномоченного по правам человека более двух сроков подряд.