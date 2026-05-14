Пашинян спросил у России: Чем вам вредит ЕС?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не опасается действий России в Армении под предлогом защиты своих граждан.

«Нет, бояться нечего, потому что военная база (102-й военная база в Гюмри), независимо от того, какие законы действуют в России, должна функционировать в рамках армянского законодательства и под юрисдикцией Армении. Бояться нечего», - цитируют Пашиняна армянские СМИ.

По словам армянского премьера, российские коллеги не смогли привести пример ущерба их интересам из-за сотрудничества Армении с ЕС.

«Во время моего визита в Россию один из наших коллег заявил, что сотрудничество Армении с ЕС наносит вред интересам России, и тогда я отметил, что мы не хотим навредить интересам России, и попросил привести хотя бы один пример того, что наше сотрудничество с ЕС нанесло РФ предметный ущерб, а ответом было молчание.

«Участники выборов, а также наблюдатели, в том числе за пределами Армении, пытаются придать этим выборам геополитический контекст или подтекст, но эти выборы не могут иметь геополитического контекста или подтекста, так как Армения ведет балансирующую и сбалансированную политику.

В нашей политике нет заговора, нет действий против кого-то. Мы прозрачно говорим, что Армения и ее народ всегда должны иметь альтернативы. Есть ЕС и ЕАЭС, и наш народ должен иметь альтернативу и возможности решить, какая стратегия для него самая перспективная и выгодная. Логики для обиды или споров нет. Мы не будем вступать в споры», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.