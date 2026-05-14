Рубио о ВСУ

Вооруженные силы Украины сегодня самые сильные и боеспособные в Европе. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News по дороге с правительственной делегацией в Китай.
По его словам, ВСУ вышли на этот уровень прежде всего из-за боевого опыта, а не только благодаря внешней поддержке.
Говоря о мирных переговорах, Рубио признал, что за последние два месяца Вашингтон «потерял часть импульса» в этом процессе «по разным причинам». В то же время Украина «чувствует себя все увереннее благодаря положению на фронте и тому, что пережили зиму», а РФ «тоже стала более оптимистична из-за цен на нефть».