Рубио о ВСУ

Вооруженные силы Украины сегодня самые сильные и боеспособные в Европе. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News по дороге с правительственной делегацией в Китай.

По его словам, ВСУ вышли на этот уровень прежде всего из-за боевого опыта, а не только благодаря внешней поддержке.