Пашинян отказался резать торт

Инцидент произошел в общине Гюлякарак во время предвыборной поездки Пашиняна. Люди к приезду премьера испекли торт в форме территории Армении, цвет силуэта соответствует цветам предвыборной кампании армянского кабмина — оранжевый и синий.

«Нет, нет, большое спасибо, я, конечно, понимаю, что вы подразумевали, но этот торт мы не будем разрезать! И очень прошу, торты, и вообще, все, что можно съесть, не нужно готовить в форме Армении!» — отметил Пашинян.