Подписан меморандум о сотрудничестве между Kristal и агентством недвижимости REA

Строительная компания Kristal, отличающаяся надежностью и качеством в строительном секторе, и агентство недвижимости, предоставляющее профессиональные решения в сфере недвижимости REA, объявили о начале сотрудничества.

Квартиры и коммерческие объекты различного назначения в масштабных проектах Kristal, расположенных в Баку, Сумгаите и Хырдалане, отличаются стратегическим расположением, развитой инфраструктурой и высоким инвестиционным потенциалом.

В рамках данного сотрудничества агентство REA будет оказывать услуги по продаже и аренде квартир и коммерческих объектов в завершенных проектах компании Kristal. Это расширяет возможности выбора для клиентов обеих сторон.

Коммерческие объекты в проектах отвечают как современным потребностям бизнеса, так и успешным инвестиционным планам будущего благодаря современной инфраструктуре, удобному расположению и высоким перспективам развития. Стратегическое местоположение, интенсивный пешеходный и транспортный поток, разнообразие площадей и планировок, а также широкие витражные окна повышают видимость и функциональность объектов, создавая дополнительные преимущества для торговли, сферы услуг и концептуальных видов деятельности.

Данное сотрудничество также открывает дополнительные возможности для жителей проектов Kristal. Владельцы квартир, желающие продать или сдать свое жилье в аренду, а также инвесторы — собственники коммерческой недвижимости — смогут осуществлять эти процессы официально и надежно через агентство REA. Кроме того, те, кто ищет квартиру или коммерческий объект в уже сданных жилых комплексах Kristal, смогут обращаться как в Kristal, так и в REA.

В рамках сотрудничества REA будет предоставлять клиентам комплексные консультационные услуги — от выбора объекта до оформления документов.

Подробнее: *1544

