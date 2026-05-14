Председатель AQTA встретился с главой «Россельхознадзора»

Делегация во главе с председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) Гошгаром Тахмазли в рамках рабочего визита в Россию провела встречу с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации («Россельхознадзор») Сергеем Данквертом.

В ходе встречи были рассмотрены возможности дальнейшего увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию в текущем году и упрощения экспортных процедур. Были обсуждены вопросы, связанные с упаковкой и маркировкой пищевых продуктов, а также с существующими требованиями в области осуществления государственного контроля в сфере здоровья животных и растений, обеспечения здоровой и качественной продукцией.

В центре внимания на обсуждениях также находились электронный обмен информацией и опытом, идентификация животных, борьба с особо опасными болезнями животных, а также механизмы контроля за оборотом пестицидов и агрохимикатов.

Сергей Данкверт высоко оценил позитивный опыт Азербайджана и выразил уверенность в том, что эффективное сотрудничество, сложившееся между двумя ведомствами, будет успешно продолжено и в будущем.

В ходе обсуждений были затронуты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.