ДТП в Баку: столкнулись три иномарки

В аварию попали автомобили BYD, Lexus и Hyundai. В результате ДТП есть пострадавшие.

На улице Гасана Алиева в Наримановском районе Баку произошло столкновение трех автомобилей. Инцидент был зафиксирован сегодня днем.

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на горячую линию 112 министерства поступила информация о дорожно-транспортном происшествии. К спасательной операции были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска при МЧС. Водитель, заблокированный в автомобиле Lexus, был извлечен спасателями и передан соответствующим органам.

В Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) сообщили haqqin.az, что в 14:15 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из Наримановского района, с улицы Г. Алиева. На место вызова была направлена бригада скорой медицинской помощи.

В Клинический медицинский центр был госпитализирован мужчина 1984 года рождения с диагнозом «комбинированная травма», установленным врачом бригады скорой помощи. Пациенту, у которого диагностирован перелом правой плечевой кости, была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время его лечение продолжается.