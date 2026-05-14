Мазлум Абди хочет приехать в Турцию и встретиться с Оджаланом. Анкара объявила его в розыск

Командующий Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлум Абди заявил о проведении подготовки к его возможному визиту в Турцию. По словам Абди, в ходе этой поездки он также может встретиться с основателем РПК Абдуллой Оджаланом. Турция, напомним, считает СДС сирийским крылом РПК (Рабочей партии Курдистана), и данная организация должна влиться в состав сирийской армии в рамках соглашения с Дамаском.

В интервью базирующемуся в Вашингтоне изданию Al-Monitor Абди сообщил, что не может разговаривать с лидером РПК Оджаланом по телефону, однако получает от него письма. Он также отметил, что возможность визита в Турцию действительно рассматривается и сейчас обсуждаются соответствующие планы.

При этом Абди опроверг сообщения о встрече с послом Турции в Дамаске Нухом Йылмазом. «Мы не встречались с послом Турции, однако наши контакты с турецкими официальными лицами продолжаются. Я не хотел бы вдаваться в подробности. Вместе с тем мы считаем, что любые наши переговоры с Турцией были бы более продуктивными при участии сирийского правительства», — заявил командующий СДС.

Абди подчеркнул, что СДС ни при каких обстоятельствах не будут представлять угрозу для Турции, и напомнил, что силы уже интегрированы в структуру сирийской армии.

С момента подписания 29 января обновленного соглашения о прекращении огня и интеграции между сирийским правительством и СДС прошло около пяти месяцев. По словам Абди, основное внимание сейчас уделяется реализации договоренностей с Дамаском. Он также отметил, что СДС продолжат существовать до завершения процесса интеграции, после чего организация будет распущена.

Напомним, Турция наряду с РПК включила YPG (Отряды народной самообороны) и СДС в список террористических организаций. Мазлум Абди, вступивший в РПК в 1990 году, разыскивается Турцией по «красному бюллетеню».