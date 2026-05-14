Синоптики предупреждают: сильный ветер и дожди

В Баку и на Апшеронском полуострове на 15–16 мая, а в ряде регионов страны — на 15–18 мая объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности в связи с ожидаемым усилением ветра. Об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Баку, на Апшеронском полуострове, а также в Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Самухе, Мингячевире, Евлахе, Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Гёйчае, Шемахе, Гобустане, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязяне, Хызы, Нефтчале, Сальяне, Лерике, Ярдымлы, Кельбаджаре, Лачине, Физули и Зангилане. Скорость северо-западного ветра в этих регионах составит 13,9-20,7 м/с.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Барде, Тертере, Нафталане и Геранбое. Здесь скорость северо-западного ветра достигнет 20,8–28,4 м/с.

Кроме того, в Азербайджане с полудня 15 мая до вечера 18 мая местами ожидаются дожди с перерывами.

В отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы, град, а в высокогорных районах - снег.