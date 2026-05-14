Трамваи в Баку: подождем еще немного

Первая линия нового бакинского трамвая протяженностью 10 километров будет проложена до 2030 года от поселка Мехдиабад до центра города. Об этом сказал haqqin.az эксперт по транспорту Рауф Агамирзоев.

Эксперт отметил, что ЗАО «Бакинский метрополитен» по государственной программе на 2025–2030 годы разрабатывает план прокладки трамвайных линий по пяти направлениям. «Трамвайные линии будут проложены по существующим автомобильным дорогам и проспектам. По своей функциональности трамвай снижает нагрузку с дорожного трафика, уменьшает образование заторов. Один трамвай перевозит гораздо больше пассажиров, чем автобус. Если автобус вмещает 35-40 пассажиров, а с «гармошкой» — до 100 человек, то вместимость трамвая превышает 200 пассажиров. Прицепные вагоны способны увеличить в 2–3 раза число пассажиров без дополнительных трат на водителей.

В часы пик, как в Турции, можно закладывать огромные многосекционные трамваи, которые не будут сильно уступать по вместимости метрополитену. Кроме того, у трамвая очень большой срок эксплуатации — 50 лет, тогда как у автобуса — 15–20 лет.

Таким образом, наземный рельсовый транспорт — очень серьезная альтернатива с большой пропускной способностью и длительной эксплуатацией», — отметил Агамирзоев.

По мнению эксперта, скорее всего, в северной части первой трамвайной линии будут расширены дороги, построено трамвайное депо: «В центре города нет необходимости расширять улицы для трамвая. Думаю, что ширина колеи бакинского трамвая будет по европейским стандартам составлять 1435 мм. Колея трамвая советских времен и в странах СНГ — 1520 мм. Евростандарт ширины колеи позволит закупать современные составы у разных производителей. Таких как французская Alstom, немецкая Siemens Mobility, Avenio, Combino, CAF, испанская Urbos, швейцарская Stadler Rail и др.

Кроме того, внедрение европейского стандарта колеи облегчит техническое обслуживание подвижного состава за счет использования проверенных и современных технологий».

Агамирзоев уверен, что трамвайная линия поспособствует «развитию городской инфраструктуры и улучшению экологической ситуации. За счет снижения количества личного автотранспорта уменьшится уровень выбросов вредных веществ и шумовое загрязнение, что положительно скажется на здоровье жителей Баку и общем комфорте городской среды. Как показывает международный опыт, трамвайные маршруты становятся стимулом для развития прилегающих районов. Несомненно, строительство трамвайной сети создаст условия для формирования комплексной транспортной системы, объединяющей метро, трамвай и автобусные маршруты в единую и удобную для пассажиров схему с пересадками и единым тарифом».