Сахиба Гафарова выступила на Втором Азиатском форуме женщин в Узбекистане

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие во Втором Азиатском форуме женщин, проведенном в городе Бухара Республики Узбекистан.

Выступая на церемонии открытия форума, спикер Милли Меджлиса сказала, что инвестирование в женщин означает инвестирование в устойчивое развитие, социальную сплоченность и долгосрочную стабильность. Расширение прав и возможностей женщин уже не является лишь социальным вопросом, отметила Сахиба Гафарова. Информируя участников мероприятия об активной роли азербайджанских женщин в жизни страны, спикер заявила о поддержке Азербайджаном международного сотрудничества, направленного на поощрение вовлеченности женщин во все сферы общественной жизни. По ее словам, обеспечение прав женщин и продвижение гендерного равенства являются одними из существенных приоритетов государственной политики в Азербайджане.

Как особо подчеркнула спикер Милли Меджлиса, обширная общественная и политическая деятельность первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой отражает значимый вклад азербайджанских женщин в развитие нашего общества и страны. Спикер заявила, что деятельность Мехрибан Алиевой наглядно демонстрирует возрастающую роль женщин в общественной жизни Азербайджана. Затронув меры, принимаемые в Азербайджане в направлении совершенствования законодательства в гендерной сфере, глава азербайджанского парламента подчеркнула большое значение, которое Милли Меджлис придает формированию гендерной политики. На законодательном уровне Азербайджан создал правовую базу для защиты прав женщин и обеспечения равных возможностей. В выступлении спикера отмечалось, что женщины в Азербайджане также вносят свой вклад в постконфликтное восстановление на освобожденных территориях в Карабахе.

*** По данной теме на церемонии открытия также выступили глава Администрации президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева, спикер Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева, спикер Маджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения Диене Кейта, глава офиса ООН в Женеве Татьяна Валовая и другие.