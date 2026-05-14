Третий раунд Израиля и Ливана

Представители Израиля и Ливана начали в Вашингтоне третий раунд переговоров при посредничестве США, сообщает портал Ynet со ссылкой на израильский источник.

По его информации, встреча проходит в здании Госдепартамента. Портал отмечает, что переговоры продолжатся 15 мая.

8 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что в ходе третьего раунда ливано-израильских переговоров 14-15 мая будет подготовлена рамочная конструкция для договоренностей о прочном мире и безопасности, полном восстановлении суверенитета Ливана над всей его территорией, делимитации границ, а также для оказания гуманитарной помощи.

После первого раунда консультаций сторон в Вашингтоне, состоявшихся 14 апреля, была достигнута договоренность об установлении режима прекращения огня в Ливане с 17 апреля. Затем по итогам второго раунда 23 апреля было объявлено о продлении перемирия на три недели.