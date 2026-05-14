160 российских дронов над украинскими АЭС

Во время российских атак 13–14 мая над Южноукраинской, Ровенской и Чернобыльской атомными электростанциями было зафиксировано более 160 беспилотников. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«МАГАТЭ получило информацию о значительном росте активности беспилотников вблизи украинских АЭС на этой неделе», — говорится в публикации организации в Х.

Хотя группы экспертов МАГАТЭ сообщают об отсутствии прямого воздействия на ядерную безопасность на этих объектах, генеральный директор агентства Рафаэль Гросси выразил озабоченность по поводу подобной военной активности вблизи АЭС.

Гросси также вновь призвал к максимальной сдержанности во избежание риска ядерной аварии, говорится в сообщении МАГАТЭ в Х.