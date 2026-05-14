Возможно, атака беспилотника: индийское судно затонуло в Ормузе

Индийское грузовое судно затонуло у берегов Омана после того, как в результате атаки, предположительно, беспилотника возник пожар на борту, сообщили индийские власти в четверг.

The Wall Street Journal пишет, что экипаж удалось спасти. Судно перевозило животных. Министерство иностранных дел Индии заявило, что власти Омана спасли весь экипаж после инцидента, не уточнив, кто его инициировал.

Два оманских чиновника, знакомые с ситуацией, заявили, что во время атаки на судне находились козы. Чиновники добавили, что обстоятельства затопления расследуются.

Компания Windward, занимающаяся морскими данными, сообщила, что на момент инцидента судно отключило свой транспондер — практика, связанная с теневым флотом, перевозящим незаконные грузы, но которая сейчас все чаще используется судами, пытающимися незаметно пересечь пролив.

Согласно данным сайта отслеживания судов MarineTraffic, корабль отплыл из Берберы, порта в автономном регионе Сомалиленд в Сомали, и направлялся в Шарджу в Объединенных Арабских Эмиратах.