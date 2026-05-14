Водителям в Баку на заметку

В Баку с 15 мая запускается движение по временным специальным полосам, организованным на ряде улиц и проспектов в связи с проведением 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Согласно сообщению AYNA, на указанных участках началась установка дорожных знаков 5.9 – «полоса для транспортных средств общего пользования». Временные спецполосы охватывают проспект Гейдара Алиева - шоссе в аэропорт, улицы Аббасгулуаги Бакиханова, Юсифа Сафарова, Мехти Аббасова, Микаила Алиева и Микаила Мушвига.

Полосы предназначены для автобусов, другим транспортным средствам выезжать на них запрещается. По завершении мероприятия по данным полосам смогут перемещаться все транспортные средства.