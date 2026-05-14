Посол России на ковре в МИД Венгрии

Репортер издания рассказал, что Станиславов вышел из здания МИД Венгрии менее чем через 30 минут после прибытия по официальному вызову для разговора с главой ведомства Анитой Орбан.

Посла РФ в Венгрии Евгения Станиславова вызвали в венгерский МИД из-за российской атаки на Украину 13 мая, когда под удар попало также Закарпатье, где проживает венгерское этническое меньшинство, сообщает Associated Press.

«Я сказала российскому послу, что для Венгрии абсолютно неприемлемо, что они сейчас атакуют Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство», — заявила Анита Орбан, добавив: «Россия должна сделать все для немедленного прекращения огня, мирного и длительного завершения войны как можно скорее».

AP отметило, что вызов российского посла из-за атаки на Закарпатье свидетельствует о смене курса в отношениях Будапешта и Москвы. В частности, предшественник Аниты Орбан, Петер Сийярто, никогда не вызывал российского посла после атак РФ на Украину.

Глава Закарпатской областной государственной администрации Мирослав Билецкий заявил 13 мая о самой массированной российской атаке на Закарпатье с начала вторжения. По его информации, в нескольких общинах области прогремели взрывы.