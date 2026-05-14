Предложение от Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии рассматривают возможность заключения пакта о ненападении между странами региона и Ираном для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке по завершении конфликта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Саудовская Аравия обсуждала идею пакта о ненападении между государствами Ближнего Востока и Ираном. Эту идею озвучили в рамках переговоров с союзниками о том, как снизить напряженность в регионе после завершения войны США и Израиля против Ирана», - пишет издание со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией.

По словам двух западных дипломатов, Эр-Рияд рассматривает заключение соглашения, аналогичного Хельсинкским соглашениям 1975 года, принятым для снижения напряженности во времена холодной войны.

Многие европейские страны одобрили предложение и призвали государства Персидского залива поддержать его, отмечает газета. Издание указывает, что пакт является одной из идей, которые рассматривают власти Саудовской Аравии.