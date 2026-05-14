Чемпионат уже скоро: США еще не выдали визы иранским футболистам

«Ни одну визу еще не выдали», - цитируют его иранские СМИ.

Футболисты сборной Ирана еще не получили американских виз для участия в чемпионате мира по футболу, заявил в четверг президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

Тадж добавил, что в пятницу или субботу проведет переговоры с ФИФА: «Они должны дать нам гарантии, потому что проблема с визами все еще не решена».

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что страны-хозяйки чемпионата мира по футболу обязаны обеспечить равное и недискриминационное отношение ко всем командам, прошедшим квалификацию.

В заявлении, опубликованном в четверг в соцсети X, Гарибабади заявил, что Иран обеспечил себе место на чемпионате мира «через официальные каналы ФИФА» и что любые ограничения в отношении иранских игроков, официальных лиц или персонала будут нарушением принципов международного спорта.

«Чемпионат мира — это глобальное событие, и политическая дискриминация с его участием недопустима», — написал он, добавив, что устав ФИФА запрещает дискриминацию в отношении стран и отдельных лиц.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США. Сборной Ирана на групповом этапе предстоят игры с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Эти матчи пройдут на территории США.