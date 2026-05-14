Из Украины в Азербайджан на реабилитацию

В Азербайджан прибыла новая группа из 18 украинских детей для прохождения реабилитации, написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в соцсети Х.
«Азербайджан принял с начала полномасштабного вторжения России 594 ребенка, показав свою солидарность и гостеприимство. Благодарны Азербайджану и всем другим, кто поддерживает наших детей», - указал посол Украины.
18 more Ukrainian children arrived in Azerbaijan for rehabilitation and recovery. Since the start of Russia’s full-scale invasion, 594 children have already experienced Azerbaijan’s care, solidarity, and hospitality.Grateful to Azerbaijan and everyone supporting our children 🇺🇦🇦🇿 pic.twitter.com/EDvRORduIU— Yuriy Husyev (@Husyev) May 14, 2026