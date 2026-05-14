Рубио хвалит армию Украины: ВСУ стали самой мощной армией Европы

«Украинские вооруженные силы — самые сильные и мощные вооруженные силы во всей Европе. Это очевидно. Во многом благодаря помощи, которую они получили, а также благодаря опыту, полученному на поле боя», — заявил глава Госдепа.

Вооруженные силы Украины в настоящее время являются «самыми сильными и могущественными» вооруженными силами во всей Европе, заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.

Рубио также отметил, что необходимость вести войну против России заставила украинцев разрабатывать «новые тактики, новые методы, новое оборудование, новые технологии, создающие своеобразную гибридную асимметричную войну», и это, по его словам, «без сомнения впечатляет».

«Я имею в виду, что, если посмотреть, то россияне теряют в пять раз больше солдат в месяц, чем украинцы, а Украина – меньшая страна и, собственно, имеет меньшую армию…» – заявил госсекретарь США.

В то же время Рубио отметил, что в войне с обеих сторон гибнет огромное количество людей, а Украине понадобится два десятилетия на восстановление: «Ущерб для российской экономики является чрезвычайным. Россияне теряют 15–20 тысяч солдат в месяц – погибших. Не раненых, а погибших. Это ужасная война. И мы готовы, президент готов, его команда готова содействовать дипломатическому завершению войны».

Ранее госсекретарь США заявил, что Вашингтон готов содействовать «дипломатическому урегулированию конфликта» России и Украины, несмотря на «снижение темпов» со стороны США в последнее время.

А заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Смит на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, комментируя перспективы создания западной «коалиции желающих» для Украины, заявил, что гарантом мира в Украине должны быть в первую очередь ее вооруженные силы, а не внешняя поддержка: «Самым важным средством сдерживания, первоочередным средством сдерживания являются мощные, хорошо оснащенные Вооруженные силы Украины».

Смит добавил, что США «на 100% привержены обеспечению мирного урегулирования этой войны. Это высший приоритет нашей администрации. И мы ведем переговоры с обеими сторонами, чтобы добиться этого результата».