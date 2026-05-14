Пакистан испытал крылатую ракету Fatah-4

Пакистан успешно испытал высокоточную крылатую ракету класса «земля - земля» Fatah-4. Об этом сообщило межведомственное Управление по связям с общественностью (ISPR) вооруженных сил исламской республики.

По данным военных, Fatah-4 оснащена современной авионикой и навигационными системами, что позволяет поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью. Цель запуска заключалась в проверке основных технических систем ракеты и обеспечении оперативной готовности войск.

Предыдущие испытания модификаций ракет Fatah дальностью 120 км и 750 км состоялись в мае и сентябре 2025 года на фоне обострения отношений между Индией и Пакистаном.